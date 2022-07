Calcio: Pareggi in amichevole per Udinese e Salernitana

I friulani fanno 3-3 con l'Union Berlino, 2-2 dei granata contro l'Hoffenheim LIENZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Spettacolare 3-3 a Lienz fra Udinese e Union Berlino, formazione tedesca che parteciperà alla prossima Europa League dopo aver chiuso l'ultima Bundesliga in quinta posizione. Partono meglio i friulani, che trovano il doppio vantaggio grazie a una doppietta di Nestorovski, entrato dopo appena 15 minuti al posto di Deulofeu: l'attaccante macedone colpisce al 25' e al 43'. Prima dell'intervallo, però, l'Union Berlino accorcia con Rani Khedira e a inizio ripresa trova anche il pari grazie all'autorete di Nuytinck. Al 10' Udinese di nuovo avanti con Benkovic ma passano otto minuti e Knoche trova quello che sarà il definitivo pari. Udinese di nuovo in campo domani, sempre a Lienz: alle 17 appuntamento contro l'Iliria Ljubljana. Buone indicazioni anche per la Salernitana di Davide Nicola nel test giocato allo "Sportplatz Kitzbuhel" contro l'Hoffenheim, squadra che invece ha chiuso all'ottavo posto la scorsa Bundesliga. Finisce 2-2, con i granata capaci di rimediare per due volte allo svantaggio. Si decide tutto nel primo tempo, con Kramaric che porta avanti i tedeschi all'8' e la risposta di Kristoffersen al 16'. Georginio al 37' sigla il provvisorio 2-1 dell'Hoffenheim ma appena un minuto dopo tocca a Cavion siglare il definitivo pareggio. Prossimo test per la Salernitana il 19 luglio a Jenbach contro gli spagnoli del Rayo Vallecano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Lug-22 17:12