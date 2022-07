Calcio: Vincono Sassuolo e Verona, Samp-Parma 1-1, Spezia battuto

Successo dei neroverdi sui cechi dello Jablonec, la squadra di Gotti cede al Bochum ROMA (ITALPRESS) – Vincono Sassuolo e Verona, pari fra Sampdoria e Parma mentre lo Spezia cade col Bochum. Sabato di amichevoli per le squadre di serie A. Vittoria per il Sassuolo nella seconda uscita stagionale. Al Centro Sportivo di Vipiteno i neroverdi superano la formazione ceca dello Jablonec per 3-1. Alla formazione di Alessio Dionisi bastano nove minuti per sbloccare la gara grazie a Frattesi ma al 28' Sejk sigla l'1-1. Nella ripresa il Sassuolo rimette la testa avanti: ad andare a bersaglio è Harroui alla mezz'ora. Passano altri cinque minuti e arriva il definitivo tris di Defrel. La terza e ultima amichevole ufficiale del ritiro di Primiero si chiude per il Verona con una vittoria. Al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano il derby con la Virtusvecomp finisce 1-0 per l'Hellas: a inizio ripresa fallo su Ceccherini in area, l'arbitro indica il dischetto e dagli undici metri non sbaglia Piccoli. Termina invece 1-1 l'amichevole di Temù fra Sampdoria e Parma. Buon avvio della formazione blucerchiata, vicina al gol con Candreva – fermato dalla traversa – e Sabiri. Al 35', però, arriva il vantaggio dei ducali con Juric che scambia con Inglese e batte Audero. Al 6' del secondo tempo gli uomini di Giampaolo trovano il pari: punizione di Sabiri, Colombi respinge ma sulla palla si avventa Leris che da due passi non sbaglia. Lo Spezia, infine, esce sconfitto per 2-1 dalla sfida contro il Bochum alla Raiffeisen Arena di Bressanone. La squadra di Gotti va al tappeto nella ripresa, colpita due volte fra il 63' e il 66': la formazione tedesca, 13esima nella passata Bundesliga, passa in vantaggio con una splendida azione personale di Takuma Asano, poi il raddoppio di Losilla che stacca più in alto di tutti su angolo dalla sinistra. Nel finale Agudelo dal limite accorcia, rendendo meno pesante il passivo. Lo Spezia andrà in campo anche domani, appuntamento alle 17.30 al Centro Sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina Val Gardena contro l'Asv Stegen, formazione della quinta divisione tedesca. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Lug-22 18:55