Calciomercato: Bologna. Ceduto Svanberg al Wolfsburg

Il centrocampista svedese ha firmato un quadriennale per il club tedesco. BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna ha reso noto di "aver ceduto al Wolfsburg il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mattias Svanberg, a titolo definitivo". Anche il Wolfsburg, poi, ha annunciato la conclusione dell'affare. "Il centrocampista Mattias Svanberg arriva dal Bologna e firma un contratto quinquennale, fino al 2027. Il 23enne svedese, che indosserà la maglia numero 32 della squadra di Niko Kovac, ha collezionato 118 presenze in Serie A, segnando nove gol e otto assist. Il nativo di Malmo ha anche giocato 21 volte con la Nazionale svedese, segnando un gol", ha scritto, sul proprio sito web, il club tedesco. "Nei colloqui avuti con la dirigenza ho subito intuito quanto volessero avermi qui al Wolfsburg. Questo è stato molto importante per me. Ci sono le migliori condizioni qui per crescere come giocatore e credo di poter aiutare la squadra ad avere successo. Darò tutto, ripeto, per poter giocare al meglio in Bundesliga e giocare di nuovo anche in Europa", ha detto il centrocampista svedese. Sui social, invece, Svanberg ha salutato Bologna: "Dopo 4 splendidi anni vado via da una società, da una città e da delle persone che mi hanno dato tanto, fatto crescere ma, cosa più importante, fatto sentire a casa. Voglio ringraziare la società, i compagni ma soprattutto i tifosi. Una parte del mio cuore rimarrà per sempre qui. Forza Bologna". – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 16-Lug-22 14:15