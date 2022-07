L’Italia vola in finale della Nations League femminile

Nella semifinale d Ankara le azzurre hanno sconfitto 3-0 la Turchia ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L'Italia vola in finale nella Nations League femminile di volley. Ad Ankara, in Turchia, le azzurre del commissario tecnico Davide Mazzanti hanno battuto 3-0 le padrone di casa in semifinale: 25-18 28-26 25-22 i parziali di un match condotto alla grande dalla nazionale italiana, che domani alle 17.30 si giocherà il titolo nella sfida contro il Brasile. – foto Image – (ITALPRESS). pal/red 16-Lug-22 19:12