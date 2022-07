Matthews vince la 14^ tappa del Tour, Bettiol 2°

L'attacco decisivo dell'australiano a 2 km dall'arrivo. Vingegaard difende la maglia gialla MENDE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Michael Matthews ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France 2022, la Saint-Etienne-Mende di 192,5 chilometri. Il corridore australiano della BikeExchange-Jayco ha sferrato l'attacco decisivo negli ultimi due chilometri, tagliando il traguardo in solitaria in 4h30'53". Seconda posizione per l'italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), terzo il francese Thibaut Pinot (Groupama FDJ). La maglia gialla rimane sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Si torna in strada domani per la quindicesima tappa, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri (partenza fissata alle ore 12.25). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pal/red 16-Lug-22 17:21