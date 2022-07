Razgatlioglu vince gara 1 a Donington Park, out Bautista

Secondo posto per Rea che in classifica risale a -16 dallo spagnolo DONINGTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu vince gara 1 a Donington Park davanti a Jonathan Rea ed entrambi accorciano le distanze in classifica su Alvaro Bautista, costretto al ritiro dopo una caduta. Il primo atto del quinto round stagionale del Mondiale Superbike in Gran Bretagna vede trionfare il pilota turco della Yamaha, campione del mondo in carica: 20esima vittoria in carriera fra le derivate, la seconda stagionale dopo la Superpole Race di Misano. Scattato dalla terza posizione in griglia alle spalle delle due Kawasaki di Rea e Alex Lowes, Razgatlioglu prende il largo e domina la gara. Mai in discussione nemmeno il secondo posto del nordirlandese che però paga le difficoltà incontrate in avvio dopo aver dominato libere e superpole a suon di giri record, mentre a completare il podio è proprio Lowes, che si mette alle spalle Scott Redding su Bmw, Axel Bassani (Motocorsa Racing) e Michael Ruben Rinaldi con la Ducati. Primo zero in questo 2022 per Bautista, che resta comunque al comando della classifica iridata con 220 punti ma vede avvicinarsi i rivali: Rea sale a quota 204, a -16 dallo spagnolo, mentre Razgatlioglu ha ora 166 punti, a -54. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 16-Lug-22 15:41