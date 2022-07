Volley: Cisterna. Torna il centrale Andrea Rossi

Dopo un anno di Serie A2 a Siena riecco il 33enne in Superlega. ROMA (ITALPRESS) – A volte ritornano e, nel caso specifico, è un piacere riabbracciare il passato. Sette anni tra Latina e Cisterna, del resto, hanno lasciato il segno e quando, dopo un anno di serie A2 a Siena, la "mamma" chiama, è giusto risponderle tornando felicemente all'ovile. Il centrale Andrea Rossi, classe 1989 (ha compiuto 33 anni il 14 febbraio) vestirà nuovamente, a distanza di un anno, la maglia della Top Volley Cisterna. "Sinceramente a 33 anni e dopo una stagione di A2 non pensavo di poter avere un'altra occasione in Superlega. Quando Candido Grande mi ha chiamato, proponendomi di tornare, non ho esitato un attimo e ho subito accettato la proposta", ha tenuto a precisare Andrea Rossi. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 16-Lug-22 11:24