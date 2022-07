Calcio: Chelsea, Tuchel “Koulibaly ha tutto quello che ci serviva”

"Siamo tutti felici del suo arrivo", le parole del tecnico tedesco LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – "Ci porta esperienza, altissima qualità difensiva, altezza, tutto quello che stavamo cercando per giocare dietro a tre o a quattro". Thomas Tuchel non poteva chiedere di meglio con l'arrivo di Kalidou Koulibaly dal Napoli. "E' un altro grande acquisto per noi e speriamo che possa mostrare la sua qualità il prima possibile – l'auspicio del tecnico tedesco del Chelsea – Adesso si sta allenando, è arrivato solo ieri, conosce alcuni dei nostri giocatori e penso che si sentirà parte del gruppo molto presto. Siamo tutti felici che sia con noi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Lug-22 17:23