Calcio: Napoli batte Perugia 4-1 in amichevole

Apre Kvaratskhelia, poi in rete Anguissa, Politano e Petagna su rigore DIMARO (ITALPRESS) – Khvicha Kvaratskhelia si candida a diventare il nuovo idolo dei tifosi del Napoli. Il 21enne georgiano è di nuovo protagonista, stavolta nell'amichevole di Dimaro vinta per 4-1 sul Perugia. Suo il gol al 5' che sblocca la partita, dopo un bello scambio in velocità con Osimhen. Kvaratskhelia si mette in evidenza in altre occasioni anche se poi il raddoppio lo firma al 36' Anguissa che vede il suo primo colpo di testa salvato da Melchiorri sulla linea ma è lesto ad avventarsi sul pallone insaccando da due passi. Nella ripresa, dopo tre minuti, il Perugia accorcia con Melchiorri, bravo ad approfittare di un intervento maldestro in area di Zanoli, ma all'8' il Napoli trova la terza rete grazie a un'azione insistita di Politano. Nel finale arriva il poker con Petagna che si procura e trasforma il rigore del definitivo 4-1. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 17-Lug-22 19:59