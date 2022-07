Calcio: Roma. Mourinho svela tatuaggio con le tre coppe europee vinte

Il tecnico portoghese "Volevo qualcosa di unico per onorare i miei club" ROMA (ITALPRESS) – Champions, Coppa Uefa e Conference League, i tre trofei europei vinti nella carriera in panchina con i colori delle squadre allenate. Dopo aver annunciato un tatuaggio speciale alcuni giorni fa, Josè Mourinho oggi l'ha svelato con un post su Instagram: sul braccio il tecnico portoghese ha fatto disegnare il ritratto dei tre trofei, uno vicino all'altro, conquistati con Porto, Inter e ROma. "La gioia dei tifosi giallorossi mi ha spinto a farlo. Ho pensato a qualcosa di speciale – ha scritto Mourinho – qualcosa che avrebbe onorato tutti i club dove ho vinto una competizione europea. Allo stesso tempo volevo un tatuaggio unico, per poter dire che sono il solo ad averlo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 17-Lug-22 14:27