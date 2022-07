Calcio: Test Juve col Pinerolo, tripletta per Kean

Due gol a testa per Zakaria e Soulè, in gol anche Di Maria e Rabiot TORINO (ITALPRESS) – Allenamento congiunto oggi per la Juventus col Pinerolo, squadra neopromossa in Serie D dopo aver vinto il suo girone di Eccellenza. Nel test sono andati in gol Di Maria, Zakaria (doppietta), Kean (tripletta), Soulé (doppietta) e Rabiot. Domani comincia la settimana che conduce alla prima amichevole stagionale contro il Club Deportivo Guadalajara: la squadra si ritroverà al pomeriggio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 17-Lug-22 15:17