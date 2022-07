Ciclismo: Tour2022. Roglic si ritira “Orgoglioso per quanto fatto”

Ancora problemi alla spalla per lo sloveno "Ma la squadra centrerà gli obiettivi" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Primoz Roglic alza bandiera bianca e si ritira dal Tour de France 2022. Lo sloveno non sarà al via della 15esima tappa, 202 km da Rodez a Carcassonne, perché ancora non al meglio dopo la lussazione alla spalla riportata a causa della caduta nella tappa del pavè, la quinta. "Sono orgoglioso per quanto ho fatto e sono fiducioso che la squadra realizzerà le ambizioni di maglia gialla e verde", ha detto il ciclista della Jumbo-Visma facendo riferimento agli obiettivi dei compagni di squadra Jonas Vingegaard, leader della generale, e Wout Van Aert, primo nella classifica a punti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 17-Lug-22 11:19