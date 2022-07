Motomondiale: Lorenzo “Titolo? Quartararo favorito ma Espargaro è lì”

"Bagnaia? Tanti errori ma se gli altri sbaglieranno può rientrare" SCARPERIA (ITALPRESS) – Nella corsa al titolo iridato in MotoGp "il favorito è Quartararo visto che è quello che ha piu' punti in classifica e che ha già vinto un mondiale, cose che sono utili in termini di tranquillità e confidenza pero' Espargaro e lì quindi se Quartararo sbaglia o ci saranno due-tre gare sul bagnato e dove potrà capitare di tutto, puo' provare a vincere il titolo". È il pensiero di Jorge Lorenzo, ex campione mondiale di MotoGP, oggi al Mugello in veste di pilota per la Porsche Carrera Cup Italia. "Bagnaia ha dalla sua la velocità pero' ha fatto tanti errori fino ad ora – ha aggiunto Lorenzo – Se adesso sbaglieranno gli altri e lui riprenderà a vincere potrebbe recuperare in classifica. Marc Marquez? Non l'ho sentito dopo l'ultimo intervento che ha subito pero' ho saputo che è andato tutto bene quindi gli mando un abbraccio". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). xb8/glb/red 17-Lug-22 15:27