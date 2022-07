Rally: Wrc, Rovanpera vince in Estonia e allunga in classifica

Quinto successo stagionale per il finlandese, ora a +83 su Neuville TALLINN (ESTONIA) (ITALPRESS) – Kalle Rovanpera sempre più padrone del Mondiale Wrc. In Estonia il 21enne pilota finlandese della Toyota centra il quinto successo stagionale su sette, allungando anche nella classifica iridata. Nemmeno il diluvio che si è abbattuto sulla Power Stage ha turbato Rovanpera, che nella graduatoria finale ha preceduto di 1'00"9 il compagno di squadra Elfyn Evans mentre non sono andati oltre la terza e quarta piazza le Hyundai di Ott Tanak (1'55"7) e Thierry Neuville (+3'53"3). Il belga resta il primo rivale in classifica di Rovanpera ma staccatissimo: 83 i punti di ritardo (175 contro 92), con Evans terzo a quota 79. Prossimo appuntamento proprio a casa del leader del Mondiale, in Finlandia, dal 4 all'8 agosto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Lug-22 16:01