Volley: Nations League. I convocati di De Giorgi per Finals Bologna

Sono 14 i giocatori selezionati dal commissario tecnico dell'Italia ROMA (ITALPRESS) – Al termine del collegiale di Firenze, il commissario tecnico della nazionale maschile di volley Ferdinando De Giorgi ha diramato le convocazioni per le Finals di Volleyball Nations League in programma a Bologna dal 20 al 24 luglio. Saranno 14 gli azzurri che prenderanno parte all'atto conclusivo del torneo intercontinentale giunto alla sua quarta edizione, insieme a loro ci sarà anche Leandro Mosca al lavoro fino al 19 luglio. Il gruppo stamattina si trasferirà nel capoluogo emiliano. Gli azzurri scenderanno in campo nella serata di mercoledì alle 21 contro l'Olanda, ultima avversaria della fase preliminare, alla conquista di un pass per le semifinali di sabato 23 luglio. Nella lista di Fefè De Giorgi per le Finals di Bologna ci sono i centrali Simone Anzani, Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Roberto Russo; i liberi Fabio Balaso, Leonardo Scanferla; gli opposti Yuri Romanò e Ivan Zaytsev, i palleggiatori Simone Giannelli e Riccardo Sbertoli; gli schiacciatori Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e Francesco Recine. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/com 17-Lug-22 10:29