Calcio: MLS. Debutto vincente per Chiellini nel Los Angeles FC

L'ex capitano della Juve e della Nazionale in campo per 60 minuti. LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Debutto vincente per Giorgio Chiellini in MLS. L'ex capitano della Juve e della Nazionale ha vinto la prima con il "suo" Los Angeles FC battendo, fuori casa, per 2-1, il Nashville SC. Per Chiellini avvio come titolare e poi 60 minuti in campo, prima del cambio. Esordio anche per il compagno di squadra gallese Gareth Bale, entrato dalla panchina a 20 minuti dal triplice fischio. Con questo successo i Los Angeles FC mantengono la vetta della classifica del Gruppo Ovest con 42 punti all'attivo in 20 gare giocate. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 18-Lug-22 09:53