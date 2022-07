Calcio: Torino. Singo “Sto bene, prossima stagione voglio 5-6 gol”

L'esterno granata "Allenamenti duri con Juric, dobbiamo lavorare tanto" TORINO (ITALPRESS) – "Fisicamente mi sento bene, sono contento di essere qui. Dopo l'operazione sono andato in Costa d'Avorio dalla mia famiglia che mi ha dato un'energia incredibile. Sono tornato qui con grande determinazione". Così il laterale del Torino Wilfried Singo, intervistato dal sito ufficiale del club granata. L'ivoriano classe 2000 ha già totalizzato 73 presenze nella massima serie: "Non mi aspettavo di diventare così importante per il Torino. Devo migliorare il cross e la fisicità. La mia caratteristica migliore è la velocità, insieme alla tecnica. Ho parlato col mister Juric, questa stagione devo fare molto meglio, lavorare di più, e segnare almeno 5-6 gol". Proprio su Juric e gli allenamenti Singo ha aggiunto: "Sono sempre duri e tosti, dobbiamo lavorare così. Gara con l'Eintracht? Era una partita difficile, abbiamo fatto due settimane di lavoro, mi sento molto bene, sempre meglio. Sono pronto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pal/red 18-Lug-22 17:48