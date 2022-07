Calciomercato: Napoli. Ostigard è già a Dimaro

Il difensore norvegese, ex Genoa, arriva alla corte di Spalletti. DIMARO (ITALPRESS) – Leo Ostigard a breve sarà un giocatore del Napoli. Il difensore norvegese, di proprietà del Brighton, lo scorso campionato al Genoa (da gennaio), è arrivato ieri sera a Dimaro Folgarida, quartier generale del ritiro pre campionato del club azzurro. Ostigard ha già svolto le visite mediche e a breve sarà ufficialmente a disposizione di Luciano Spalletti. Dovrebbe arrivare al Napoli a titolo definitivo per 5 milioni di euro più 3 di bonus. Probabile anche una percentuale sulla eventuale rivendita in favore del Brighton. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 18-Lug-22 09:39