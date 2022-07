Ciclismo: Pogacar “Crono non basta, continuerò ad attaccare”

"Vingegaard resta il favorito ma voglio arrivare a Parigi in giallo" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La possibile rimonta passa dai Pirenei. Tadej Pogacar sa bene che per recuperare i 2'22" di ritardo da Vingegaard non può bastare la cronometro di sabato e nell'ultimo giorno di riposo del Tour si focalizza sulle tappe di montagna che potrebbero ribaltare la classifica generale. "Continuerò ad attaccare – promette lo sloveno – Ogni giornata è stato difficile sin dall'inizio e continuerà a essere così. Ma voglio finire questo Tour senza rimpianti. Poi non so dove posso fare esattamente la differenza, dipenderà dalle gambe. Ma quando vedo che Jonas (Vingegaard, ndr) risponde a ogni mio attacco, come a Mende, una salita breve ed esplosiva dove è rimasto attaccato alla mia ruota, questo mi motiva. La crono di sabato? Conosco bene il percorso ma sarebbe un errore scommettere tutto sulla crono per per recuperare tutto questo ritardo, e poi Jonas è anche molto bravo nelle prove contro il tempo". Pogacar sottolinea che Vingegaard "è il favorito per la vittoria finale. Ma nella top 10 ci sono ancora corridori che possono agguantare il podio o addirittura vincere. Io continuerò ad attaccare il più possibile, poi vedremo. Anche un secondo posto non sarebbe male ma voglio essere in giallo a Parigi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 18-Lug-22 17:20