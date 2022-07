Ciclismo: Tour2022. Fuglsang abbandona la corsa

Il ciclista danese è caduto e ha riportato la frattura di una costola. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Sono deluso. Ho provato a correre con una costola fratturata e a combattere sino alla fine. Ma, in queste condizioni, so di non poter puntare a grandi risultati; quindi, è meglio staccare la spina, tornare a casa e recuperare". Così Jakob Fuglsang ha annunciato il suo ritiro dal Tour de France 2022. Il ciclista danese, del team Israel-Premier Tech, è rimasto coinvolto ieri nella caduta che ha costretto al ritiro Steven Kruijswijk. A differenza dell'olandese, però, Fuglsang era giunto ieri al traguardo, prima di essere trasportato all'ospedale, dove gli è stata diagnosticata la frattura a una costola. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 18-Lug-22 10:52