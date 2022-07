Dybala ha scelto la Roma, in viaggio verso Mourinho

Per l'argentino pronto un triennale da 6 milioni a stagione, bonus compresi. ROMA (ITALPRESS) – Paulo Dybala ha scelto la Roma. L'attaccante argentino, 28 anni, svincolato a fine giugno dalla Juventus, ha deciso di accettare la corte del club giallorosso. Il giocatore – secondo i media – è in viaggio verso il Portogallo, dove raggiungerà Josè Mourinho e la squadra capitolina in ritiro. Decisivi per il "sì" dell'argentino le chiamate ricevute dal tecnico della Roma e dai Friedkin, proprietari del club capitolino. Dybala avrebbe accettato la proposta dei dirigenti giallorossi e dovrebbe firmare un contratto triennale da 6 milioni a stagione, bonus compresi. L'argentino è al momento a bordo di un jet privato, messo a disposizione da Dan e Ryan Friedkin, assieme ai due (padre e figlio) proprietari della Roma e a Tiago Pinto, direttore sportivo della società capitolina. Dopo lo sbarco in Portogallo, Dybala dovrebbe svolgere le visite mediche di rito ella penisola iberica. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 18-Lug-22 10:16