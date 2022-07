Nuoto: Assoluti. Butini “Per azzurri test importante per gli Europei”

Il dt italiano "Serviranno per completare la Nazionale, che al 70% è fatta" ROMA (ITALPRESS) – "Sono Assoluti importanti, perché serviranno per completare la Nazionale per gli Europei di Roma 2022, che per il settanta per cento è già formata. La nostra intenzione è quella di avere atleti al via in ogni specialità e di presentare finalmente anche la 4×100 e la 4×200 stile libero femminile". Così il direttore tecnico dell'Italnuoto, Cesare Butini, alla vigilia degli Asssoluti Herbalife, in scena al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa, a Ostia, fino al 21 luglio. "Questi Assoluti saranno anche l'occasione per i più giovani per mettersi in evidenza e strappare il pass per un grande evento come Roma 2022, che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio importante nella loro carriera. Invece, per gli atleti già qualificati sarà un rilevante test di verifica della loro condizione atletica e del lavoro svolto fin qui", ha detto ancora Butini. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 18-Lug-22 14:03