Tennis: torneo Amburgo. Musetti batte Lajovic in rimonta

L'azzurro ora aspetta il vincente della sfida Schwartzman-Ruusuvuori AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per Lorenzo Musetti all'"Hamburg European Open", torneo ATP 500 con un montepremi di 1.770.865 euro di scena sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania, impianto dotato di un Centrale con tetto retrattile (per la prima volta combined con un WTA 250). L'azzurro, numero 62 del ranking Atp, ha sconfitto in rimonta il serbo Dusan Lajovic, numero 75 mondiale: 6-7(4) 7-6(4) 6-3 il punteggio. Musetti attende ora il vincente della sfida tra l'argentino Schwartzman e il finlandese Ruusuvuori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 18-Lug-22 17:46