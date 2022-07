Tennis: Torneo Verona. Maestrelli vince il primo titolo Challenger

Il 19enne pisano batte in finale l'argentino Cachin al terzo set. VERONA (ITALPRESS) – Francesco Maestrelli ha completato una settimana da sogno agli "Internazionali di Tennis Verona", torneo Atp Challenger dotato di un montepremi pari 45.730 euro che si è concluso ieri notte sulla terra rossa del Circolo Tennis Scaligero. Nella sua seconda finale Challenger stagionale e in carriera (dopo quella di Francavilla al Mare, dove è stato battuto da Matteo Arnaldi), Maestrelli ha conquistato il primo titolo nel circuito grazie al successo in rimonta per 3-6 6-3 6-0 sull'argentino Pedro Cachin. Il 19enne di Pisa, promosso dalle qualificazioni e spinto dall'entusiasmo del pubblico, ha vinto undici degli ultimi tredici game della finale. Grazie a questo risultato ha guadagnato cento posizioni in classifica, entrando per la prima volta fra i primi 250 del mondo. E' infatti passato da numero 337 alla posizione 237 del ranking Atp. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 18-Lug-22 09:18