Volley: Piacenza. Luka Basic completa il roster emiliano

Lo schiacciatore transalpino con origini balcaniche nel team di Bernardi. PIACENZA (ITALPRESS) – Luka Basic, schiacciatore transalpino con origini balcaniche, vestirà la maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nella stagione 2022-2023. Il suo arrivo va a completare il reparto schiacciatori della formazione biancorossa e di fatto va a completare il roster a disposizione di coach Lorenzo Bernardi per la prossima stagione. "Braccio potente, incisivo in attacco si tratta di uno schiacciatore-ricevitore che arriva a Piacenza da Vibo Valentia dove nella scorsa stagione è sceso in campo 22 volte, giocando 62 set e collezionando 119 punti, di cui tre ace e 6 muri", ha scritto oggi il club emiliano. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 18-Lug-22 13:14