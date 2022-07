Calcio: Barcellona, Laporta “Mercato? Ora pensiamo alla difesa”

Marcos Alonso, Azplicueta e Koundè i nomi caldi per i blaugrana MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Ora lavoreremo sulla difesa". Negli States al seguito della squadra, Joan Laporta assicura che dopo Kessié, Raphinha, Christensen e Lewandowski, il Barcellona non si fermerà. "Xavi ci ha indicato una serie di giocatori e speriamo che i nostri tifosi possano togliersi qualche altra soddisfazione. Ce la siamo giocata con club come Psg e Chelsea per Lewandowski e lui è voluto venire da noi", ha ricordato Laporta, aggiungendo che "vogliamo costruire una squadra competitiva e dare a Xavi gli strumenti giusti, penso che siamo sulla strada corretta". Stando ai media catalani, nei prossimi giorni il Barça lavorerà per portare al Camp Nou Marcos Alonso e Azpilicueta dal Chelsea e Koundé dal Siviglia. Slitta ancora, intanto, la partenza di Xavi che è rimasto sabato scorso a Barcellona per problemi legati al visto: nel suo passaporto, infatti, risultano tre viaggi in Iran – nazione considerata ostile dagli Usa – fatti quando era ancora all'Al Sadd. Quasi impossibile che raggiunga in tempo la squadra per l'amichevole di domani notte contro l'Inter Miami, più facile che sia in panchina per il Clasico col Real Madrid a Las Vegas nella notte europea fra sabato e domenica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Lug-22 16:37