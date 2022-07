Calcio: Donne. Usa vincono Coppa Concacaf, Morgan affossa il Canada

La nazionale di Andonovski si qualifica così anche per i Giochi di Parigi 2024 ROMA (ITALPRESS) – Un rigore trasformato dalla stella Alex Morgan al minuto 78 regala agli Stati Uniti la vittoria nella finale della Concacaf Cup contro il Canada. A Monterrey, in Messico, la nazionale di Vlatko Andonovski si è dunque presa la rivincita della semifinale olimpica persa un anno fa contro le canadesi a Tokyo. Il successo assicura inoltre agli Stati Uniti la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, oltre alla partecipazione al Mondiale del prossimo anno, per il quale hanno staccato il biglietto anche lo stesso Canada, la Giamaica e la Costa Rica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 19-Lug-22 11:36