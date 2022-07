Calcio: Fiorentina. Castrovilli “Voglio tornare più forte di prima”

"La nostra forza è il gruppo e i nuovi stanno facendo bene", dice il centrocampista viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Vorrei tornare più forte di prima con allenamento e dedizione e continuando il percorso mentale. Sono stanco ma devo lavorare perché l'obiettivo è quello di toccare il pallone. I compagni mi supportano ma chi porta il sorriso sono io". Lo ha detto parlando al sito ufficiale della Fiorentina il centrocampista Gaetano Castrovilli, impegnato nel ritiro di Moena in sedute personalizzate dopo l'intervento chirurgico, in seguito alla lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro rimediati lo scorso aprile. "I tifosi sono incredibili, li ringraziamo. Ora tocca a noi – ha aggiunto Castrovilli -. Sarò vicino alla squadra ma tornerò un po' dopo. Vedo la squadra concentrata, l'anno scorso il gruppo ha fatto la differenza, i nuovi ragazzi stanno facendo bene anche perché andiamo tutti d'accordo. Ringraziamo Commisso per quello che sta facendo per noi, gli mando un grande abbraccio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/ari/red 19-Lug-22 12:28