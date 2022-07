Motomondiale: Rins firma con LCR Honda, contratto biennale

La gioia dello spagnolo "Cambiare team e moto è una grande sfida" ROMA (ITALPRESS) – Contratto biennale tra Alex Rins e LCR Honda Castrol Team. Il 26enne di Barcellona è stato uno dei protagonisti in tutte e tre le classi del Campionato del Mondo e nel 2020 ha concluso al terzo posto la stagione in MotoGP. Nel 2012 ha esordito con Honda nel Campionato del Mondo Moto3 lottando in ogni stagione per la vittoria del titolo prima di passare alla classe regina nel 2017. Vanta 15 vittorie in carriera di cui tre nella classe più importante e un totale di 55 podi (15 in MotoGP). "Sono molto contento di entrare a far parte dell'LCR Honda Team – ha dichiarato Rins – Cambiare team e moto è una sfida ma sono pronto a dare il mio 100% e a mettere in pratica tutto quello che ho imparato nelle mie stagioni in MotoGP. La fiducia ricevuta è stata fondamentale per decidere di accettare questa nuova sfida con questa Casa. Ringrazio tutti loro per questa opportunità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/red 19-Lug-22 12:10