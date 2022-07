Calcio: Barça. Lewandowski “Ho fame di gol, club con storia incredibile”

"Robert ha fatto sforzi straordinari per giocare con noi", ha dichiarato Laporta BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Mi chiamo Robert, vengo dalla Polonia e vivo a Barcellona". Inizia così, scherzando, la conferenza stampa di presentazione di Robert Lewandowski al Barcellona. L'ex centravanti del Bayern Monaco è carico e orgoglioso di iniziare questa avventura con la maglia blaugrana: "Ho fatto gli ultimi allenamenti con i miei compagni e sono pronto per giocare la prossima partita. Spero di fare tanti gol, questo è il mio obiettivo. Nel calcio è importante voler vincere e penso di essere nel posto migliore per farlo, questo club ha una storia incredibile. Ho fame di gol". Felice di esser riuscito a portare in Spagna il bomber polacco anche il presidente del Barça, Joan Laporta: "Questo ragazzo ha fatto sforzi straordinari per giocare con noi. Abbiamo grandi aspettative. Vogliamo fare una squadra sempre più competitiva e siamo sulla strada giusta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 20-Lug-22 19:24