Calcio: U.21. Il 22 settembre amichevole Italia-Inghilterra a Pescara

Il 26 settembre gli azzurrini sfideranno invece il Giappone a Castel di Sangro ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver conquistato lo scorso giugno la qualificazione al Campionato Europeo di categoria, la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato inizierà la stagione che porta al torneo continentale affrontando in amichevole Inghilterra e Giappone. Lo Stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia' di Pescara ospiterà giovedì 22 settembre il match con gli inglesi, mentre la sfida con la nazionale nipponica si giocherà lunedì 26 settembre al 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro. Imbattuta nelle gare disputate a Pescara (4 vittorie e 1 pareggio) e Castel di Sangro (5 successi e 1 pareggio), l'Under 21 è in lieve vantaggio nel bilancio dei confronti con l'Inghilterra: 8 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. L'unico precedente con il Giappone risale invece al 15 agosto 2004, quando al torneo di calcio dei Giochi Olimpici, chiusi dall'Italia al 3° posto, gli Azzurrini si imposero 3-2 grazie ad una doppietta di Alberto Gilardino e ad un gol di Daniele De Rossi. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pal/com 20-Lug-22 16:23