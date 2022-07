Calciomercato: Chelsea. Pronta offerta al Barça per De Jong

L'olandese piace anche al Manchester United di Ten Hag LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea pronto a lanciare l'assalto per Frenkie De Jong. Secondo quanto riportato dai media inglesi i blues avrebbero intenzione di avanzare un'offerta ufficiale al Barcellona per il centrocampista olandese. De Jong, ormai da diverse settimane, è anche seguito dal Manchester United di Ten Hag, ma il calciatore non sarebbe molto entusiasta di trasferirsi in una squadra che non disputa la Champions League, cosa che invece il Chelsea gli garantirebbe. Il club di Stamford Bridge non ha ancora inviato un'offerta ufficiale alla società catalana, ma le prossime ore potrebbero essere decisive. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 20-Lug-22 14:19