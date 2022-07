Calciomercato: Stampa, Renato Sanches in bilico fra Psg e Milan

Il centrocampista portoghese "nervoso" per il mancato accordo tra il club parigino e il Lille. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renato Sanches è in bilico fra il Milan e il Psg. A scriverlo è "L'Equipe". Il centrocampista portoghese, per i media francesi, è "nervoso" per il mancato accordo tra il club parigino e il Lille (suo attuale club). Per questo motivo Renato Sanches potrebbe accettare l'offerta del Milan, da tempo sulle tracce del portoghese. Si è dunque riaperto il "dialogo" fra i rossoneri e Renato Sanches, che sembrava chiuso nelle ultime 48 ore. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 20-Lug-22 10:50