Tennis: Torneo Palermo. Zhang si ritira, Paolini ai quarti di finale

La toscana eguaglia così il suo miglior risultato sui campi siciliani. PALERMO (ITALPRESS) – Shuai Zhang si ritira dai 33esimi Palermo Ladies Open. La tennista cinese, testa di serie numero 3 del tabellone e numero 36 del mondo, avrebbe dovuto giocare questa sera contro Jasmine Paolini ma ha annunciato il forfait, a causa di un problema fisico. La toscana, numero 61 del ranking Wta, così, accede ai quarti di finale, eguagliando il suo miglior risultato sui campi in terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano. Adesso l'azzurra attende la vincente del match fra la spagnola Nuria Parrizas-Diaz e la austriaca Julia Grabher, previsto per domani. Cambia anche l'ordine di gioco di oggi. L'incontro tra la rumena Irina Begu, 6 del seeding, e la francese Oceane Dodin, inizialmente in programma alle 16, sul Campo Centrale, diventa l'ultimo match sullo stesso campo. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/com 20-Lug-22 14:18