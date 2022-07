Calcio: Fiorentina. Visite mediche per Dodò

Il difensore esterno brasiliano a breve sarà ufficialmente un giocatore viola. FIRENZE (ITALPRESS) – Sono in corso all'interno della clinica privata "Villa Stuart" di Roma le visite mediche per l'idoneità sportiva di quello che sarà il prossimo neo acquisto della Fiorentina, ovvero il difensore esterno Dodò. Dopo alcuni giorni trascorsi a Milano in attesa della definizione di alcune questioni burocratiche che gli permetteranno dai prossimi giorni di allenarsi con la squadra viola, visto che per il suo tesseramento occorrerà che prima il club gigliato definisca la cessione di un proprio calciatore extracomunitario all'estero, l'ormai ex giocatore dello Shakhtar Donetsk ieri ha raggiunto la capitale; mentre in giornata dovrebbe trasferirsi a Firenze per la firma del suo contratto con la società di proprietà di Rocco Commisso. Ancora da capire se Dodò successivamente partirà per Moena, sede del ritiro estivo viola, o se rimarrà a lavorare nel capoluogo di regione toscano. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). xb8/pdm/red 21-Lug-22 11:23