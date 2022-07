Ciclismo: Tour2022. Damiano Caruso si ritira

Il siciliano lascia la Grande Boucle a causa di alcuni sintomi influenzali. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Damiano Caruso abbandona il Tour de France 2022. Il ciclista siciliano, del team Bahrain Victorious, ha dato forfait questa mattina, a pochi minuti dalla partenza della 18esima tappa della Grande Boucle, a causa di alcuni sintomi influenzali. Per Caruso è il primo ritiro in una grande corsa a tappe, dopo 15 giri consecutivi portati a termine. Il siciliano era ventiduesimo in classifica generale a più di un'ora di distanza dalla maglia gialla Vingegaard. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 21-Lug-22 11:32