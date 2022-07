La 24enne ala lascia la Dolomiti Energia dopo 4 stagioni BRINDISI (ITALPRESS) – Andrea Mezzanotte passa in prestito da Trento a Brindisi. La 24enne ala giocherà dunque la prossima stagione con la maglia della Happy Casa dopo 4 anni alla Dolomiti Energia in cui ha giocato 138 partite ufficiali tra campionato e coppe segnando 503 punti. In precedenza, dal 2015 al 2018, ha vestito la maglia di Treviglio in A2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 22-Lug-22 10:27