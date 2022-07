Calcio: Barcellona, spunta Inigo Martinez per la difesa

Il 31enne centrale dell'Athletic Bilbao ha una clausola da 80 mln ma è in scadenza a giugno BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Sfumato Koundè, ormai destinato al Chelsea, il Barcellona attiva il piano B per la difesa: Inigo Martinez, 31enne centrale dell'Athletic Bilbao. Secondo i media spagnoli, il ds blaugrana Mateu Alemany si sarebbe già messo in contatto col presidente dei baschi, Jon Uriarte, per annunciare che verrà presentata un'offerta importante. Piace anche Pau Torres ma il Villarreal non se ne priverà facilmente. Martinez sarebbe favorevole al trasferimento considerando che a 31 anni potrebbe essere la sua ultima chance per approdare a una big, ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro ma anche un contratto in scadenza fra un anno, il che potrebbe spingere l'Athletic a trattare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Lug-22 14:29