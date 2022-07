Calcio: Manutd. Ten Hag “Servono più opzioni offensive, CR7? Lo aspetto”

"Se sono preoccupato per Ronaldo? Sono concentrato su chi ho a disposizione" PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Servono più opzioni offensive, è fondamentale se vogliamo vincere". A dirlo in conferenza stampa è il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag. Nel corso della preparazione in Australia i Red Devils hanno comunque ottenuto ottimi risultati (tre vittorie in altrettante amichevoli) e gli attaccanti sono stati particolarmente brillanti (11 gol realizzati). "Sono molto contento di come si stanno comportando i nostri centrocampisti e gli attaccanti – ha aggiunto Ten Hag -. Ma so anche che la stagione ha molte partite, la Coppa del Mondo… Quindi abbiamo bisogno di più opzioni. Serve una buona rosa per ottenere risultati concreti a fine stagione". Il Manchester United completerà la tournèe australiana con un'ultima amichevole sabato contro l'Aston Villa, ancora una volta senza Cristiano Ronaldo che non ha preso parte al lavoro lontano dall'Inghilterra fatto dal gruppo di Ten Hag, col tecnico che però sembra non aver nessun dubbi e alcuna preoccupazione sul futuro dell'asso portoghese: "Non ho notizie, è tutto uguale alla scorsa settimana – dice l'allenatore olandese a chi gli chiede di CR7 -. Se sono preoccupato per il fatto che non sia con noi? Non credo sia la parola giusta. Mi sto concentrando sui giocatori che ho e stanno facendo molto bene. Sono in buona forma. Per quanto riguarda Ronaldo non vedo l'ora che torni". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 22-Lug-22 14:18