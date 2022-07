Calcio: Torino, altro no dello Sporting per Nuno Santos

Respinta l'offerta di 8 milioni di euro dei granata per il 27enne esterno sinistro LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Incedibile. Lo Sporting Lisbona avrebbe risposto così al Torino per quanto riguarda Nuno Santos, 27enne esterno sinistro diventato imprescindibile per Ruben Amorim. Stando alla stampa lusitana i granata, che già a giugno si erano fatti sotto, avrebbero presentato una nuova offerta da 8 milioni di euro che sarebbe però stata rispedita al mittente. Nuno Santos è sotto contratto con i Leoes fino al 2025 e ha una clausola rescissoria da 60 milioni. In caso di cessione, fra l'altro, lo Sporting dovrebbe versare il 20% di quanto incassato al Rio Ave. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 22-Lug-22 10:35