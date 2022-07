Ciclismo: Tour2022. Mas si ritira, positivo al Covid-19

Lo spagnolo della Movistar era undicesimo in classifica generale. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Altro ritiro per Covid-19 al Tour de France. Enric Mas non sarà al via oggi della 19esima tappa della Grande Boucle 2022, da Castelnau-Magnoac a Cahors, di 188.3 chilometri. Lo spagnolo della Movistar, come annunciato dal suo team sui social, è risultato positivo a un apposito test per Coronavirus. Mas era undicesimo in classifica generale, a 24'8" dalla maglia gialla, Jonas Vingegaard, ma non continuerà il quarto Tour della sua carriera. – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 22-Lug-22 13:36