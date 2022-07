Tennis: Torneo Amburgo. Musetti vola in semifinale

Il toscano piega Davidovich Fokina in due set, ora sfida Francisco Cerundolo. AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti h ottenuto il pass per le semifinali dell'"Hamburg European Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari a 1.770.865 euro in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania, per la prima volta combined con un Wta 250. Il tennista toscano, ventenne, numero 62 del ranking internazionale, nei quarti di finale, ha battuto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 35 del mondo, col punteggi odi 6-4 6-3. In semifinale, domani, Musetti sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo, numero 30 del ranking Atp, oggi vincitore contro il russo Aslan Karatsev, 37 del mondo, per 6-3 4-6 7-6 (4). – foto livephotosport.it – (ITALPRESS). pdm/red 22-Lug-22 16:43