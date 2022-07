Calcio: Milan. Giroud e Krunic non bastano, Zalaegerszegi vince 3-2

Campioni d'Italia sconfitti in Ungheria, deludono le seconde linee ZALAEGERSZEG (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Passo falso per il Milan in Ungheria nel secondo test estivo di preparazione alla prossima stagione. I rossoneri di Stefano Pioli cedono 3-2 sul campo dello Zalaegerszegi, squadra che milita nel massimo campionato ungherese, chiuso all'ottavo posto. Con Tatarusanu tra i pali, Pioli sceglie la linea difensiva a quattro composta da Florenzi e Ballo-Touré, Kalulu e Gabbia al centro; in mediana Tonali è affiancato dal giovane Brescianini, sulla trequarti Diaz con Messias a destra e Rebic a sinistra, davanti Giroud. Formazione dunque lontana da quella titolare campione d'Italia, con i soli Kalulu, Tonali e Giroud in campo. La scelta non ripaga il tecnico, i rossoneri sono distratti e vanno sotto addirittura di tre reti. Apre le danze Ubochioma dopo appena due minuti sfruttando lo spazio lasciato dalla difesa di Pioli, che arretra troppo e permette all'avversario di calciare dal limite senza opposizione. Poco prima della mezz'ora Mocsi e Tajti trovano il secondo e il terzo gol della partita battendo nuovamente Tatarusanu. La reazione dei rossoneri, che nella prima mezz'ora sono apparsi in grande difficoltà dal punto di vista fisico, è immediata e frutta il 3-1 che arriva su un rigore procurato da Ballo-Touré e calciato bene da Giroud. Nel secondo tempo Rebic ha subito una grande occasione per accorciare le distanze, poi entrano le prime linee rossonere, da Theo Hernandez a Leao passando per Maignan. Dopo altre occasioni non sfruttate, con il nuovo acquisto Adli in grande spolvero, è Rade Krunic a cinque minuti dal termine a firmare il 3-2 che però non evita una sconfitta inaspettata ai campioni d'Italia. – foto Image – (ITALPRESS). pal/red 23-Lug-22 20:05