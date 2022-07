Calcio: Napoli. Squadra in ritiro aspettando Kim, Mertens non torna

Azzurri a Castel di Sangro, presente anche il presidente De Laurentiis CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – È iniziato tra gli applausi il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri sono stati accolti bene dai tifosi presenti all'esterno dell'Aqua Montis Resort e Spa di Rivisondoli. Il primo ad arrivare è stato Luciano Spalletti che ha concesso foto e autografi. "Vincete per noi", è stato il primo coro per la squadra scesa dal pullman. C'è stata una mini-invasione ma senza problemi di ordine pubblico. Intanto il presidente De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista (che verrà mandata in onda in serata) ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il numero uno azzurro ha fatto sapere che ci sarà il lancio della campagna abbonamenti con prezzi popolari e che le maglie saranno presentate a Castel di Sangro. Ha parlato anche di mercato dicendo che per Kim è fatta, aggiungendo che mancano i dettagli burocratici che stanno allungando i tempi. Inoltre ha mostrato gradimento per Simeone, ma ha salutato Mertens definitivamente. – foto Image – (ITALPRESS). sc/ari/red 23-Lug-22 16:25