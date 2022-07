Calcio: Pari fra Manchester United e Aston Villa, Psg vince in Giappone

I Red Devils si fanno raggiungere da 2-0 a 2-2, tris dei francesi ROMA (ITALPRESS) – Beffa nel finale per il Manchester United di Erik Ten Hag. A Perth, in Australia, l'antipasto della prossima Premier League vede i Red Devils mancare in extremis l'ennesimo successo in questa estate di preparazione: 2-2 il finale. A sbloccare la gara, al 25', è Sancho che in area gira in rete un cross dalla sinistra di Shaw, poi nel finale di tempo – sotto un improvviso e fortissimo acquazzone – ecco il raddoppio di Rashford, con la deviazione complice di Cash, su assist dello stesso Sancho. Nella ripresa i Villains accorciano con Bailey, che si vede poi negare il pari da Maguire, provvidenziale con un salvataggio sulla linea. Appuntamento rinviato allo scadere, quando Chambers sigla il definitivo 2-2 consentendo alla formazione di Gerrard di chiudere questo tour in Australia da imbattuta. Successo a Saitama invece per il Paris Saint Germain di Galtier, che si impone in amichevole per 3-0 sugli Urawa Red Diamonds. Con Verratti capitano e Navas fra i pali, il Psg passa al 16': Mbappè per Icardi e sponda per la botta da fuori vincente di Sarabia. Al 35' Bernat serve in area Mbappè che da posizione angolatissima spara sul primo palo siglando il raddoppio. Nella ripresa dentro Messi e Neymar ma il tris lo firma Kalimuendo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Lug-22 14:02