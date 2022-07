Calcio: Psg.Galtier”Neymar e Mbappè carichi,Navas?Titolare è Donnarumma”

"Per la Champions ci siamo, ma noi come altri 9-10 club" dice il nuovo tecnico dei parigini SAITAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Vittoria per 3-0 in amichevole sugli Urawa Red Diamonds, ma ancora tanti passi in avanti da fare per il Psg. Parola del tecnico Christophe Galtier. L'allenatore dei parigini, intervistato al termine del test ha trattato tanti temi interessanti che riguardano la sua squadra, a partire da quelli legati al calciomercato e alle conferme dei big presenti in organico. "Neymar è contento, ha lavorato bene da inizio stagione. Poi, cosa accadrà nel prossimo futuro non lo so. Non ho avuto un colloquio individuale con Ney su questo aspetto. Ma non sembra turbato da ciò che si dice di lui. È felice di allenarsi". Stesso discorso vale per Mbappè che però è ormai certo di restare a Parigi: "Mi sembra molto felice, molto soddisfatto. Lui è l'immagine del gruppo. È anche molto dinamico anche durante gli allenamenti. E' ambizioso ed è molto frustrato per non poter partecipare al Champions Trophy (per squalifica)". Questione più spinosa, invece, quella che riguarda il capitolo portiere con Galtier che ha stabilito che Donnarumma sarà il titolare, mentre Navas la riserva. "Sono stato molto chiaro con i portieri ad inizio stagione, preferisco ci sia una gerarchia. Keylor sa cosa mi aspetto da lui e dal suo ruolo di secondo. So che dentro di lui c'è molta frustrazione, ma per un club come il Psg è molto importante avere due ottimi portieri". Infine, Galtier si è soffermato sull'obiettivo Champions League e sulle possibilità di successo della sua squadra: "Ci sono 9-10 club possono puntare alla vittoria. Il Psg è ovviamente uno di questi. Ma ci rendiamo conto che è difficile per tutti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 23-Lug-22 16:45