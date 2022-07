Calciomercato: dalla Francia “Juve-Psg ancora distanti su Paredes”

I bianconeri avrebbero proposto un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Leandro Paredes potrebbe lasciare il Paris Saint Germain e tornare in Italia, destinazione Juventus. Dalla Francia arrivano conferme sui contatti fra i due club per il centrocampista argentino ex Roma che, con l'arrivo di Vitinha e quello probabile di Renato Sanches, rischia di non trovare molto spazio. Stando a "Le 10 Sport" i bianconeri si sarebbero fatti avanti proponendo un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro mentre il Psg vorrebbe la cessione definitiva subito per almeno 20 milioni. La Juve è quindi chiamata a migliorare la sua proposta ma prima dovrà sfoltire il centrocampo: Ramsey, Arthur e Rabiot i principali indiziati. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 23-Lug-22 16:42