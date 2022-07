F.1: Gp Francia. Leclerc”Pole grazie a Sainz”,Verstappen”Ferrari veloci”

Terzo posto per Perez: "Abbiamo fatto una bella rimonta, ma le Rosse vanno forte" LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – "E' stato un gran giro, ho faticato per tutto il weekend ma devo ringraziare Sainz per il suo aiuto. E' stato un bel lavoro di squadra, oggi anche lui sarebbe stato molto vicino. Spero che entrambi lotteremo per la vittoria. Dopo il Q1 eravamo sorpresi del nostro passo, questa qualifica è stata una bella svolta. Vedremo come andrà domani, ringrazio tutto il pubblico per il supporto". Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo la pole position ottenuta nel Gran Premio di Francia di Formula 1. Alle sue spalle le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. "Chiaramente le prove libere non sono le qualifiche, ci manca qualcosa in termini di aderenza. E' stato più complicato di quanto pensassi, ma siamo veloci in rettilineo e spero di sfruttare questo fattore domani. Le Ferrari sono veloci, in gara farà molto caldo", ha spiegato il campione del mondo in carica. "Abbiamo fatto una bella rimonta, anche perché io non ci ho capito nulla prima delle qualifiche. Sicuramente l'obiettivo per domani sarà battere le due Ferrari, erano molto forti e non sarà facile", il commento di Sergio Perez dopo il terzo posto ottenuto nella qualifica del Gran Premio di Francia di Formula 1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 23-Lug-22 17:29