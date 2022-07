F.1: Sainz cambia power unit, partira’ in fondo griglia Gp Francia

Lo spagnolo della Ferrari non si dunque limitato alla sola centralina LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – Carlos Sainz partirà dal fondo della griglia nella gara domenicale del Gran Premio di Francia di Formula 1. Arriva l'ufficialità sul cambio del motore durante le FP3 che anticipano le qualifiche. Non solo un cambio della centralina, bensì dell'intera power unit della F1-75 dello spagnolo che sarà costretto a una rimonta domani. Stessa procedura che coinvolse la Ferrari di Charles Leclerc in Canada. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 23-Lug-22 13:35