Calcio: Barcellona. Laporta “Messi capitolo aperto, sono in debito”

"Spero questa storia abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito". A dirlo è Joan Laporta, presidente del club blaugrana, ai microfoni di Espn.com. La pulce è attualmente al Psg, col club parigino che non sembra – quantomeno al momento – disposto a lasciar partire la sua stella. "Penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo, che ancora non è chiuso, abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato. Se mi sento in debito con Messi? Da presidente del Barça penso di aver fatto quello che dovevo fare. Ma nonostante questo penso anche di essere moralmente in debito con lui, sì". Nella nottata – intanto – vittoria nel clasico col Real in amichevole all'Allegiant Stadium di Las Vegas grazie ad una rete del neo acquisto Raphinha. "Messi – ha proseguito Laporta parlando ancora dell'asso argentino – per il nostro club è stato tutto, per il Barça è stato forse il miglior giocatore della storia, paragonabile solo a Johan Cruyff nella storia del Barcellona".